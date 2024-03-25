В Бобруйске на ремонт СИЗО потратят более 4 миллионов рублей

В Бобруйске планируют капитальный ремонт режимного корпуса СИЗО №5. На строительные работы хотят потратить более 4 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

До 27 марта ДИН по Могилевской области принимает заявки от потенциальных подрядчиков. В СИЗО планируется капитальный ремонт с модернизацией внутренних помещений и инженерных сетей.

СИЗО №5 находится в башне Оппермана — части Бобруйской крепости. После освобождения Бобруйска здание использовалось как тюрьма для репрессированных заключенных. В 1975 году в башне провели глобальный ремонт: построили новый административный корпус, переоборудовали камеры.