43‑летнего брестчанина приговорили к двум годам колонии за угрозу насилием таможеннику

Суд Московского района Бреста приговорил 43-летнего местного жителя к двум годам колонии строгого режима по статье об угрозе применения насилия должностному лицу (часть 1 статьи 366 УК), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

24 ноября 2023 года мужчина вез из Польши в Беларусь ноутбук. В декларации он указал его стоимость 990 евро. Таможенник оценил ноутбук в 1024 евро и предложил брестчанину оплатить около 30 рублей пошлины или отказаться от вещи. В ответ беларус начал себя вести агрессивно и угрожать насилием инспектору таможни.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.