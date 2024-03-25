Польша ввела ограничение по ввозу машин через беларускую границу

Польская сторона ввела ограничения на пропуск в Беларусь машин, они касаются автомобилей от европейских производителей с объемом двигателя более 1,9 литра, пишет телеграм-канал таможенных органов Беларуси, ссылаясь на «информацию о неофициальных источников».

Как пишет телеграм-канал, из Польши могут не выпустить автомобиль, если его владелец не может доказать, что машина следует транзитом и не будет продана в России или Беларуси.

Об этом же сообщали пользователи в чатах по пересечению границы, такой информаций с подписчиками поделился автомобильный блог «Большой автоблог/Sweet Car».

«Польша не дает экспортные декларации. Польша не пропускает машины с немецкими и другими декларациями. Все машины на транзитных номерах разворачивают. В Тересполе забиты все стоянки, перегонщики бронируют отели и ждут, что будет дальше. По слухам, до 1 апреля полная блокировка всех машин с мотором 1.9 л. и выше», — пишет блог.

Издание «Зеркало» также обратило внимание на объявление в соцсетях компании Dasmotors, занимающейся продажей автомобилей из Европы с доставкой в Беларусь. Как говорится в сообщении компании, Польша не пропускает автомобили через границу с 23 марта. Запрет, по информации фирмы, касается машин, следующий в ЕАЭС.

«При попытке вывоза таких автомобилей необходимо предоставить справку производителя товара о том, что завод не имеет претензий к вывозу такого автомобиля на территорию ЕАЭС. ...Любые попытки предоставить поддельные справки будут пресечены на месте вызовом полиции, со всех, кто предоставит такие справки, будут брать расписку о предупреждении об уголовной ответственности, справка будет отправлена в полицию для проверки подлинности, и только тогда, когда подлинность подтвердится, пропустят через границу».

Журналист издания «Зеркало» как физическое лицо обратился в дежурную службу Брестской таможни, а также в посольство Польши в Минске.

На таможне сообщили, что «есть такая информация» о введении подобного запрета со стороны Польши, но официальных уведомлений на этот счет не поступало.

В польском посольстве журналистам не смогли прокомментировать этот вопрос.