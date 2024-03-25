Бывшего главу гомельского «Белинвестбанка» приговорили к 10 годам колонии

Бывшего руководителя управления «Белинвестбанка» по Гомельской области Олега Горелова приговорили к 10 годам колонии и штрафу в 40 000 рублей (1000 базовых величин), пишет правозащитный центр «Вясна».

Дело Олега Горелова рассматривал судья Гомельского областного суда Александр Пискунов.

Горелова обвиняли по трем статьям УК — о разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК), получении взятки (часть 1 статьи 328 УК) и незаконном обороте наркотических средств (часть 1 статьи 328 УК).

По версии обвинения, экс-руководитель лоббировал интересы знакомого бизнесмена, получив за это взятку. Кроме того, он, как пишут правозащитники, оставил в соцсетях негативные комментарии в адрес силовиков и сушил марихуану для собственного использования.