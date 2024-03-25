Силовики задержали жителя Гродно за фото военных объектов; на милицейском видео у него подбит глаз

Провластный телеграм-канал «Гродненские сливы» отчитался о задержании жителя Гродно, который за деньги фотографировал военные объекты.

Задержанного зовут Кирилл Гаврилов, он 2004 года рождения и проживает в Гродно. В милицейском ролике видно, что у задержанного подбит левый глаз. Задержали его 20 марта при попытке забрать деньги из тайника.

На камеру задержанный говорит, что ему предложили собрать информацию про военные объекты Беларуси и сфотографировать их. За это парню предлагали деньги.

В ролике показывают две стодолларовые купюры. По информации авторов канала, задержанный забирал их в тайнике. По координатам, которые есть в ролике, тайник находился в деревне Грандичи, которую в 2006 году включили в состав Гродно.

В ролике показывают фото зенитно-ракетных комплексов С-300 и РСЗО «Град». Сделал ли эти фотографии задержанный, неизвестно. Также неизвестно, пока какой статье задержали гродненца и где он сейчас находится.

Обновлено в 18:45. Исправлена дата рождения беларуса и дата его задержания.