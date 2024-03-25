Силовики задержали беларуса из‑за комментария про теракт в московском «Крокус Сити холле», видео с ним опубликовал провластный канал «Книга ГУ "База"».

На видео задержанный стоит перед камерой в наручниках, голова его перевязана. Авторы канала пишут, что он «так радовался теракту в Крокус Холле, что у него начались проблемы с ухом» (одному из задержанных подозреваемых после теракта в Москве отрезали ухо).

В видео силовиков показан скриншот комментария «обосралась русня », однако кто его оставил — непонятно. Силовики также демонстрируют скриншоты переписки неизвестно аккаунта с группой хакеров «Киберпартизаны», редакцией телеграм-каналов Nexta и TUT.by.

«Оставил негативный комментарий в инстаграме насчет теракта в «Крокус-Сити холл», а также оказывал содействие и предоставлял экстремистские материалы экстремистским группам», — говорит на видео задержанный.

По какой статье задержан беларус, и что с ним сейчас — неизвестно.