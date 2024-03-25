Еще один беларус погиб в «Крокус Сити холле» во время теракта, об этом сообщает посольство Беларуси в России со ссылкой на обновленные списки МЧС РФ.

Гражданин Беларуси Вадим Кулик 1981 года рождения работал охранником в концертном зале. С момента теракта он не выходил на связь.

«С утра субботы посольство находится в контакте с его родственниками и коллегами. Идентификация тел затруднена, у родственников сегодня забраны пробы ДНК», — говорится в сообщении ведомства.

Во время теракта в «Крокус Сити холле» был тяжело ранен беларус Алим Кошеваров, еще одна беларуска погибла, ее имя не называется.