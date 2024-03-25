Суд в Бресте арестовал сотрудника МВД на 15 суток из‑за подписки на «экстремистскую» страницу в фейсбуке, постановление суда в банке данных судебных решений заметила «Брестская газета».

Как говорится в постановлении, суд над ним состоялся 11 марта. Милиционер — уроженец России, но у него беларуское гражданство, воспитывает несовершеннолетнего ребенка и ухаживает за матерью с инвалидностью.

Его обвинили в том, что он подписался на страницу в фейсбуке «Т», которую суд Железнодорожного района Витебска признал «экстремистской». Названия страниц, имена и другую подобную информацию в постановлениях суда обычно сокращают до одной буквы, поэтому о какой именно странице идет речь — неизвестно.

Как сказано в постановлении суда, заместитель прокурора Бреста санкционировал обыск дома у брестчанина. В ходе него были осмотрены все принадлежащие ему гаджеты. В том числе силовики осмотрели и планшет мужчины, где и нашли подписку.

Как пишет «Брестская газета», в Республиканском списке «экстремистских материалов» не нашлось страницы на букву «Т», которую признал «экстремистской» суд Железнодорожного района Витебска. Этот суд признавал «экстремистскими» только две страницы в этой соцсети — сообщество беларуских анархистов «Прамень» и страницу «Хартии97». Вероятно, в постановлении суда есть опечатка.