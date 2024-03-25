«Волонтеры» силовиков собирали у беларусов личные данные для фейкового паспорта Новой Беларуси

На гостелеканале ОНТ вышло несколько программ пропагандиста Игоря Тура, в которых он утверждал, что вместе с сотрудниками КГБ получил доступ к «базе заявок на паспорта Новой Беларуси». В эфире ОНТ показали записи разговор с несколькими беларусами, которые якобы подали заявки на получение паспорта. С некоторыми из них пообщалось издание «Радыё Свабода».

Издание рассказывает историю беларуски Екатерины (имя изменено). По ее словам, недавно в фейсбуке ей попалась страница «Паспорта Новой Беларуси». Беларуска зашла на нее, прочитала содержимое. Через некоторое время ей написал человек, представившийся волонтером. Он предложил ей заполнить форму для нового паспорта.

«Я на ўсялякі выпадак, бо сама ня ведаю, калі вярнуся ў Беларусь, запоўніла тую форму. Пашпартныя звесткі, адрас пражываньня, дзяцей упісала. Потым мне паступіў, прычым нечакана, відэазванок ад „валянтэра“. Ён пачаў выпытваць, для чаго мне пашпарт, ці прымала я ўдзел у пратэстах, як стаўлюся да гендэрнай няроўнасці», — рассказала Екатерина изданию.

Беларуска рассказала звонившему «волонтеру» про участие в протестах в 2020 году. Теперь девушка опасается за своих близких в Беларуси.

Кроме личных данных, волонтер попросил у Екатерины снимок на светлом фоне. Он сказал беларуске, что «паспортный проект» скоро закончится, поэтому лучше «забить» себе место заранее.

Еще один человек, которого показали на гостелевидении — Антон Юран. Он живет в Польше, у него — польское гражданство. По его словам, он «где-то» увидел страницу Паспорта Новой Беларуси и «проявил к ней интерес».

«Ці паставіў падабайку, ці ўхваліў неяк ідэю гэтага пашпарта. Дакладна ня памятаю, гэта было некалькі месяцаў таму», — говорит он.

4 марта ему в фейсбук тоже написал «волонтер». Аккаунт был подписан как «Национальный паспорт Беларуси» . Писавший, по словам Антона, общался на беларуском языке и интересовался, действительно ли тот хочет получить документ.

Антон ответил, что был бы не против такого паспорта. Волонтер предложил заполнить электронную форму. Туда Антон вписал свои личные данные, а также адрес места жительства в Польше. После этого также был видеозвонок от «волонтера». Тот, по словам Антона, спрашивал, как он оказался в Польше, где работает, как относится к оппозиции и Светланы Тихановской.

«Волонтер» пообещал Антону, что по новому документу ему будут положены также скидки в магазинах и другие «материальные преференции».