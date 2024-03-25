В Минске уволили директора Музыкального театра, где российский оркестр сыграл песню «Перемен»

Директора Музыкального театра Сергея Пукиту уволили после того, как российский оркестр на своем выступлении сыграл песню «Перемен» группы «Кино», пишет «Зеркало». Последний рабочий день у директора был 21 марта.

Информацию об увольнении подтвердил источник издания. Также с сайта театра исчезла фамилия Пукиты, а исполняющим обязанностей директора стал Геннадий Мисуно.

Возможной причиной увольнения Пукиты стало исполнение песни «Перемен» симфоническим оркестром из Воронежа 16 марта. Зал поддержал выступление с этой композицией, стоя с фонариками, — рассказал «Зеркалу» источник, знакомый с ситуацией.

Сергей Пукита возглавлял Музыкальный театр с 2019 года. В эпизодических ролях мужчина снимался в фильмах «Стиляги», «Каменская-5», «Государственная граница» и других.