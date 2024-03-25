Силовики с оружием пришли в тату‑салон, и заставили беларуса исправить «экстремистскую» татуировку

Силовики с оружием пришли в тату‑салон в Барановичах и заставили беларуса исправить «экстремистскую» татуировку, видео «спецоперации» опубликовал провластный канал «Книга ГУ "База"».

На опубликованном силовиками видео видно, как вооруженные люди заходят в тату-салон, звучит команда: «Всем встать! Положить все, руки показать». После чего за кадром звучат слова «Здравствуйте, я по записи».

Далее в кадре показан мужчина, он демонстрирует татуировку с аббревиатурой ACAB на ноге.

«Что она означает», — спрашивает за кадром измененный голос силовика.

«Вся милиция плохая», — отвечает мужчина.

«Милиция хорошая и дает вам шанс ее перебить», — говорит ему в ответ милиционер.

После этого мужчина спрашивает у мастера в салоне, сколько времени понадобится, чтобы исправить татуировку. Тот отвечает: «часа три». Милиционер говорит «Через три часа ждем вас с перебитой татуировкой».

После монтажной склейки мужчину снимают на фоне стены, он говорит, что сделал татуировку в 2010 году, когда был футбольным фанатом. Потом он показывает татуировку — надпись перекрывает черная полоса.