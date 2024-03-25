Брестчанина задержали за «сцепку» на протестах в 2020 году

Силовики задержали жителя Бреста за участие в протестах в городе в 2020 году, видео с ним опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал «Первый рубеж».

«Медиазона» нашла в соцсетях страницу брестчанина, там он подписан как Игорь Воронович.

В видео силовиков показано задержание Вороновича — в квартиру к нему пришли как минимум пятеро силовиков с оружием, в бронежилетах и шлемах. Брестчанина в одном белье повалили на пол.

После монтажной склейки задержанный говорит, что стоял в «сцепке» на улице Советской в Бресте вместе со своим братом. Брат сейчас, по словам мужчины, «скрывается в Польше».

По какой именно статье задержан мужчина и что с ним сейчас — неизвестно. Авторы провластного канала утверждают что он «будет кидать кости сидя в камере».