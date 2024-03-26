Экономический суд оштрафовал фермеров за то, что они не согласовали цены на яблоки с госорганами

Экономический суд Минска оштрафовал фермеров на сумму от 1% до 7% стоимости проданных товаров за то, что они не согласовали цены на овощи и яблоки с государственным органом, пишет пресс-служба МАРТ.

Штраф получили фермерские хозяйства «Сула», «АгроЛайнПлюс», филиал «Слуцкого сыродельного комбината» в Клецке и фермер из молодечненского района Игорь Пакуша.

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Как сказано в сообщении Министерства антимонопольного регулирования, фермеры продавали плодоовощную продукцию и яблоки по отпускным ценам, сформированным выше установленных Совмином пределов, кроме того, цены не были согласованы с местными госорганами, как этого сейчас требует законодательство.