Беларус пришел в здание суда в байке с «Погоней», его арестовали на 15 суток

Суд Барановичей арестовал местного жителя на 15 суток за принт «Погони» на его байке, в которой он пришел в здание суда, говорится в постановлении, которое опубликовано в банке судебных решений.

В постановлении не сообщается, когда мужчина пришел в суд, но задержали его 12 декабря.

Суд счел, что байкой с «Погоней» житель Барановичей нарушил закон о массовых мероприятиях, и назначил ему 15 суток ареста за несанкционированное массовое мероприятие (часть 2 статьи 24.23 КоАП). Суд постановил уничтожить байку.