Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО

Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, говорится в указе украинского президента.

На место Данилова назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Алексей Данилов занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны с 2019 года. В 2006 году Данилов был избран депутатом Верховной рады от Блока Юлии Тимошенко, но в 2007 году не смог пройти в парламент и вернулся на должность замдиректора Института европейской интеграции и развития.