Силовики задержали уроженца Луганской области за комментарии про теракт в «Крокус холле»

Близкий к силовикам телеграм-канал Книга «ГУ "БАЗА"» опубликовал видео с задержанным за комментарии про теракт в «Крокус холле» мужчине.

На камеру мужчина говорит, что его задержали за негативный комментарий по поводу теракта в «Крокус холле». Также в ролике закадровый голос спрашивает у задержанного, как он относится к Степану Бандере, на что мужчина отвечает, что Бандера является украинским героем, в честь которого называют проспекты.

Медиазона нашла страницу задержанного в фейсбук. Там мужчина подписан как Владимир Гриненко. Он уроженец города Рубежное Луганской области Украины. В ролике силовиков Гриненко говорит, что переехал в Беларусь в 1987 году и получил беларуское гражданство.

По какой статье задержан мужчина и где сейчас находится, неизвестно.