Многодетную маму из Постав оштрафовали за получение помощи от INeedHelp

Суд Поставского района оштрафовал многодетную маму из Постав Ирину Христлейд на 1000 рублей (25 базовых величин) за получение помощи через инициативу NeedHelp. Постановление суда в банке данных судебных решений заметил телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Ирину судили по статье о нарушении законодательства об иностранной безвозмездной помощи (статья 24.15 КоАП). Кроме штрафа, суд обязал ее выплатить 1083 рубля и 26 копеек — на такую сумму Ирина Христлейд получила помощь.

Как говорится в постановлении по делу, Ирина, получив помощь, «создала угрозу причинения вреда государственным и общественным интересам, выраженную в публичной заведомо неправомерной легитимизации действий лиц, совершивших правонарушения и преступления, в том числе, придания им псевдостатуса "политзаключенных"».

Суд над многодетной матерью состоялся еще в феврале, в марте она пробовала оспорить его, но решение было оставлено в силе.