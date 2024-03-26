Бывший муж угрожал супруге, что «сдаст» ее силовикам за участие в протестах; в итоге задержали мужчину, а женщину отпустили

Провластный телеграм-канал «Книга ГУ "БАЗА"» отчитался о задержании мужчины, который шантажировал бывшую супругу «сливом» информации об участии ее в протестах 2020 года.

На камеру мужчина говорит, что таким шантажом он хотел урегулировать спор при разделе имущества после развода. Письмо с фотографиями супруги с протестов мужчина отправил на работу бывшей жены.

В итоге супруга мужчины пришла в милицию добровольно и призналась в участии в протестах 2020 года вместе с бывшим мужем. Авторы канала пишут, что после этого женщину отпустили, а задержали ее бывшего супруга. Также мужчину обвиняют в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

По какой статье задержан мужчина и где сейчас находится, неизвестно.