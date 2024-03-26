Тикток «Медиазоны» признали «экстремистским»

Суд Пуховичского района признал тикток-страницу «Медиазоны» «экстремистскими» материалами, говорится в обновленном списке на сайте Мининформа.
Помимо этого «экстремистскими» признали тикток страницы Андрея Стрижака, украинского блогера Balaganoff, «Михаил», «Экстрым_Бел_TV», Andrei Rusojob, «Шановна», «Дзе навiны?», KARTOGRAFF, «Пра Вiцебск\Про Витебск», «Кристина Дунцова» и vusatakurva.
Сайт и соцсети проектов «Фонд медицинской солидарности Беларуси» и «Клуб Литвины». Блог Ярослава Бондаренки bondarenko.livе и соцсети Екатерины Пытлевой.
Также список пополнили телеграм-канал «Березовый сок», инстаграм-страницы «Свободная Новая Боровая», aleba_belarus, galtsevasa, berasteec_rb. Ютуб-канал «МАРА» и страница в Одноклассниках «Новая Беларусь».