Мошенники убеждали пенсионерку перевести им деньги потому, что «купюры заражены»

Мошенники позвонили пенсионерке и убедили ее снять 7 000 рублей с пенсионного вклада и перевести им. Говорили, что купюры заражены и от них нужно избавится, пишет телеграм-канал милиции Минска.

В милицию обратились работники банка, предположившие, что их пожилая клиентка стала жертвой мошенников.

Пенсионерка несколько раз приходила в отделение банка и безуспешно пыталась перевести деньги через инфокиоск. Она выглядела взволнованной и растерянной, не могла назвать полные установочные данные получателя платежа, на дополнительные вопросы не отвечала, и при этом постоянно разговаривала по телефону.

Приехавшим на вызов милиционерам женщина рассказала, что в течение нескольких дней ей звонил неизвестный, с помощью психологического воздействия и манипуляций сначала вынуждал снять деньги с вклада, а потом рассказал про «заразу». Чтобы избавиться от нее, деньги нужно было перевести на «безопасный счет».