СК завершил «спецпроизводство» против 20 «аналитиков Тихановской»

Cледственный комитет завершил «специальное производство» в отношении 20 экспертов, которых ведомство называет «аналитиками Светланы Тихановской». Дело передано прокурору для направления в суд.

Среди обвиняемых — аналитики Рыгор Астапеня и Леся Рудник, социологи Филипп Биканов, Наталья Рябова и Василий Наумов, политологи Андрей Казакевич, Вероника Лапутько, Петр Рудковский, Татьяна Чулицкая, Екатерина Шматина, Мария Рогова и Евгений Крыжановский и другие.

Как пишет СК, экспертов обвиняют в том, что они «вырабатывали стратегию и тактику борьбы с действующей в Беларуси властью, осуществляли подготовку тезисов публичных выступлений» для Тихановской и других лиц.

В сообщении ведомства говорится, что эксперты призывали к санкциям, дискредитировали беларуских силовиков, организовывали забастовочное движение, способствовали запрету международных соревнований в Беларуси, блокировали участие беларуских спортсменов в международных соревнованиях.

Экспертов обвиняют по статьям о пособничестве в разжигании вражды (часть 6 статьи 16 и часть 3 статьи 130 УК), заговоре с целью захвата власти (статья 357 УК), пособничестве в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 6 статьи 16 и часть 3 статьи 361 УК), руководстве экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК), вхождении в состав экстремистского формирования (часть 3 статьи 361-1 УК).

Как сказано в сообщении СК, на имущество экспертов, в том числе дома, квартиры и земельные участки наложен арест.