Неизвестный проник в квартиру к 9‑летней девочке и изнасиловал, угрожая ножом

Минчанка обратилась в милицию, она рассказала, что пока в ее отсутствие на ее 9-летнюю дочь в квартире напал неизвестный мужчина, пишет пресс-служба УВД Мингорисполкома.

Как сказано в сообщении пресс-службы, 23-летний житель Червенского района заметил школьницу в автобусе. Проследив за ней, он зашел с девочкой в подъезд, поднялся на этаж и попросил пустить его в квартиру в туалет.

Проникнув в квартиру, он достал нож, и, под угрозой его применения, изнасиловал девочку, а после скрылся.

Силовики задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело.