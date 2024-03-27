В Витебской области за год стало на 700 врачей меньше, посчитал телеграм-канал «Витебск я гуляю».

Авторы канала проанализировали статистику, озвученную на днях на коллегии Витебского облздрава. На 1 января 2024 года в медучреждениях Витебщины работали около 5 тысяч врачей и 13,5 тысяч работников среднего медицинского звена.

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Годом раньше согласно статистике в области работало 5,7 тысяч врачей и 14,9 тысяч работников среднего медицинского звена.

За год медицина области потеряла около 700 врачей и 1400 медсестер, а суммарно около 2100 кадров, или каждого десятого от штата.