Два человека погибли в результате обстрела Донецкой области

В результате обстрелов Донецкой области погибли два человека, один получил ранения, сообщает полиция региона.

За прошлые сутки армия России обстреляла 11 населенных пунктов области. Поражено 28 гражданских объектов — 11 жилых зданий, предприятия, фермерское хозяйство, отделение банка, автомобили и так далее.

В результате обстрела Новогродовки ракетами «С-300» погибли два человека, один получил ранения. На Михайловку российские войска скинули авиабомбу «КАБ-250», повредили два дома и административное здание.