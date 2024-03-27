Силовики задержали четырех гомельчан из‑за комментариев про теракт в «Крокус Сити холле»

Силовики отчитались о задержании четырех жителей Гомеля из-за комментариев под публикациями про теракт в московском «Крокус Сити холле». Видео с задержанными опубликовал провластный телеграм-канал «Ближе к звездам. Гомель».

На видео один из задержанных говорит, что «имел неосторожность написать довольно некорректный комментарий». В ролике демонстрируется скриншот со словами «В Украине каждый день кучи невиновных мирных жителей погибают от обстрелов россиянами городов. Где трауры? Или вот настолько лицемеры»?

Измененный голос за кадром спрашивает у задержанного, подписан ли он на «экстремистские» телеграм-каналы. Задержанный отвечает, что подписан на один из таких каналов.

Далее на видео показывают еще одну задержанную. Голос за кадром спрашивает: «С какой целью вы написали комментарий, что хотите этим сказать». Она отвечает, что комментарий касался отмены мероприятий в Гомеле в связи с терактом в Москве.

«Вас это не устроило», — спрашивает закадровый голос.

«Нет, не не устроило. Просто люди выражали свое мнение, я тоже решила высказать свое мнение. Написала что почем когда бомбят в Украине, погибают люди, то ничего не отменяют», — отвечает она.

Голос спрашивает, есть у девушки подписка на «экстремистские» ресурсы, она отвечает — «есть на несколько».

Еще один задержанный говорит, что приносит свои извинения людям, которых он «зацепил своим высказыванием в посте под терактом». В видео показан скриншот с текстом: «Как они смогли телепортироваться в пятницу, когда пробки из Москвы километровые, на выезд в Брянскую область, за пять часов. Лихо по ушам ездят».

Четвертый задержанный говорит, что написал комментарий «не разобравшись». В видео демонстрируется скриншот со словами «Бред. Придумали бы что покрасивее».

«Там было указано, что это граждане России. В публикации, хотя там уже было понятно, что это не русские, не граждане России, это оттуда, с Южных республик», — говорит он.

По какой статье задержали гомельчан, и что с ним сейчас — неизвестно.