В ООН заявили, что российские военные убили как минимум 32 украинских пленных за зиму

Российские военные убили как минимум 32 украинских пленных с декабря 2023 по февраль 2024 года. Об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Документ заметило издание «Новая Газета. Европа».

В течение трех месяцев погибли 428 мирных жителей, а 1374 человека получили ранения. Также наблюдатели провели 60 интервью с украинцами, вернувшимися из российского плена. Все они говорили о применяемых к ним пытках.

«Почти каждый из опрошенных нами украинских военнопленных описывал, как российские военнослужащие или должностные лица пытали их во время плена, применяя неоднократные избиения, электрошок, угрозы расстрела, длительное стрессовое положение и инсценировку казни. Более половины из них подверглись сексуальному насилию», — сказал глава ММПЧУ Даниэль Бел.