Силовики задержали предпринимателя из Гродно из‑за комментария про теракт в «Крокус Сити холле», видео с ним опубликовал провластный телеграм-канал «Пульс Гродно».

На видео задержанный гродненец говорит, что после теракта «писал негативные комментарии против Российской федерации», писал комментарии, чтобы бомбили российские города, писал негативные комментарии против президента Республики Беларусь и против правоохранительных органов». Авторы провластного канала утверждают, что таким образом он «глумился над жертвами теракта».

В посте демонстрируются скриншоты комментариев «Все чаще в рф прилетает ответка», «Украинцы, бомбите российские города. Глаз за глаз. Пусть на своей шкуре испытают, что такое бомбежка» и другие, однако кто их автор — непонятно.

По каким именно статьям задержан гродненец и что с ним сейчас — неизвестно. Однако авторы канала пишут, что «огромный шлейф статей УК потянулся за ним в СИЗО».