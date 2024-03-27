Двух жителей Минска арестовали за номерные знаки с изображением герба «Погоня», пишет «Зеркало». Оба дела рассматривал суд Ленинского района.

Уроженца Брестской области задержали 5 марта. Его машину с номерными рамками с «Погоней» на территории Октябрьского района Минска заметил милиционер Департамента охраны.

На суде беларус не признал свою вину, сказав, что никаких общественно-политических интересов номерными рамками не выражал. Он купил машину год назад с такими номерными рамками. Суд арестовал его на 13 суток за незаконное пикетирование (часть 1 статьи 24.23 КоАП).

Похожий случай произошел в Ленинском районе Минска 21 февраля. Около 15.30 милиционер заметил автомобиль с «Погоней» на номерных рамках. Водителя задержали.

На суде мужчина признал наличие рамок и утверждал, что купил их несколько лет назад. О том, что на них изображена «Погоня» — забыл и никаких политических целей этим не преследовал. Суд арестовал минчанина на 11 суток за незаконное пикетирование (часть 1 статьи 24.23 КоАП).