Гомельский горисполком отказал в аккредитации клубу дзюдо «Прайд»; в 2020 году его основателя арестовывали на 15 суток

Гомельский горисполком в феврале отказал в аккредитации спортивному клубу по дзюдо «Прайд», пишет «Флагшток». Его основателя Константина Полея, мастера спорта по дзюдо, осенью 2020 года арестовывали на 15 суток за участие в протестах (статья 23.34 КоАП).

По информации издания, причина отказа — политическая. В пункте 2.6, из-за которого клуб не прошел аккредитацию, содержит критерий «Отсутствие фактов привлечения к ответственности за неуважительное отношение к государственным и общественным институтам».

Кроме ареста Полей в 2020 году подписывал обращение спортсменов к властям с призывом остановить насилие. Информацию об отказе в аккредитации подтвердил и сам Полей.

Также спортсмен рассказал, что дзюдоист Евгений Семочкин зарегистрировал новый клуб «Леон», где будут работать тренеры из клуба «Прайд», а также его воспитанники.

С 1 января 2024 года начал действовать закон, по которому спортивные клубы и тренеры для дальнейшей работы должны пройти аккредитацию.

В клубе «Прайд» занимались более тысячи детей, а залы работали в Гомеле и Жлобине.