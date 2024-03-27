Осужденный на 19 лет анархист Дмитрий Резанович 10 дней провел в ШИЗО

26 марта осужденного на 19 лет колонии анархиста Дмитрия Резановича начали судить по статье о злостном неповиновении администрации колонии (статья 411 УК), пишет телеграм-канал «Право на восстание».

По информации канала, суд проходит в колонии «Волчьи норы» в Ивацевичах, а заседание продолжится до 10 апреля. Также стало известно, что в марте Резановича помещали на 10 дней в ШИЗО.

В декабре 2021 года суд приговорил Дмитрия Резановича к 19 годам колонии по статьям о терроризме (часть 2 статьи 289 УК), незаконном обороте оружия (части 2 и 4 статьи 295 УК) и провозе оружия или взрывных устройств через границу (часть 1 статьи 333-1 УК). Вместе с ним судили анархистов Игоря Олиневича, Сергея Романова и Дмитрия Дубровского.