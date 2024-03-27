«Зеркало»: солдат‑срочник покончил с собой у границы с Литвой

В Поставском районе 25 марта покончил с собой солдат срочной службы Никита Литвинович, об этом со ссылкой на свои источники пишет «Зеркало».

Никита Литвинович служил в 19-й отдельной гвардейской механизированной бригаде, дислоцированной в деревне Заслоново Витебской области. В середине марта бригаду отправили ближе к литовской границе в рамках проверки боеготовности.

По словам источника издания, командиры не сообщили родителям никаких подробностей случившегося.

«Отцу удалось только узнать, что вместе со своими сослуживцами Никита "приехал на точку", вышел покурить и застрелился», — пишет издание.

По словам собеседника «Зеркала», никаких предпосылок к самоубийству в поведении парня не было.

«Никита был очень хорошим человеком, всегда держался на позитиве. Не могу представить, что его могло заставить совершить суицид», — рассказал он.



Никиту Литвиновича похоронили в среду 27 марта.



Министерство обороны официально о данном ЧП в части ничего не сообщало. Журналисту «Зеркала» не удалось оперативно получить комментарий ни в воинской части, где служил Никита, ни в Минобороны.

Как пишет «Зеркало», Никита Литвинович родился в 2003 году в городе Поставы. Летом 2022-го он окончил Поставский государственный колледж по специальности «техническое обеспечение сельскохозяйственных работ. Эксплуатация и ремонт автомобилей». Осенью того же года парня призвали на срочную военную службу.

15 марта 2024 года пресс-служба Министерства обороны сообщала, что в рамках проверки боевой готовности соединений и воинских частей этой бригаде «предстоит выйти в назначенные районы и после их занятия быть в готовности к проведению серии учений, в том числе с боевой стрельбой».

По информации мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», 19-я бригада должна была выдвинуться в Ошмянский район. Но знакомые Никиты Литвиновича утверждают, что молодой человек оказался под родными Поставами, возле агрогородка Камаи в 10 километрах от границы с Литвой.