Силовики задержали мужчину за комментарии в инстаграме о теракте в «Крокус Сити Холле»

Приближенный к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ "База"» опубликовал видео с задержанным мужчиной за комментарии о теракте в «Крокус Сити Холле».

На видео беларус говорит, что его задержали за негативные комментарии в инстаграме под новостью о теракте в «Крокус Сити Холле». Также задержанный сказал, что отправлял сообщения в чат-бот телеграм-канала Nexta.

В чем обвиняют беларуса и в каком статусе он находится — неизвестно.

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько человек с автоматами ворвались в концертный зал и стали стрелять по посетителям. Позже нападавшие подожгли здание. Всего, по данным Следственного комитета России, в результате теракта погибли 139 человек, еще 182 человека получили ранения.