Российские войска обстреляли несколько областей Украины, есть погибшие и раненые

Из-за российских обстрелов Украины 28 марта погибли как минимум три человека, следует из сообщений глав местных администраций.

Ночью российские войска атаковали Харьков беспилотниками, сообщает Офис Генпрокурора Украины. В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура: ресторан, магазин и офисные помещение. В близлежащих домах выбиты окна.

Утром российские войска ударили по Волчанску и Купянску, пишет украинская полиция. Из-за обстрелов погибла 57-летняя жительница села Мочановка, ее муж ранен.

В Волчанске снаряд попал во двор частного дома, где находился 60-летний мужчина. Он получил осколочные ранения. Еще одного местного жителя — 48-летнего мужчину — доставили в больницу с контузией.

Днем из-за ракетного удара по Харьковскому району была ранена 71-летняя женщина. Из-за авиаудара по Купянску пострадали два человека, повреждены дома и автомобили.

Рано утром российские военные обстреляли Херсон — снаряды попали по главному корпусу одного из университетов. Позже обстреляли такси — водитель погиб на месте, а двоих пассажиров доставили в больницу, рассказал глава Херсонской обладминистрации Александр Прокудин.

Под обстрелами оказался север Донецкой области, сообщил глава местной обладминистрации Вадим Филашкин. Николаевку обстреляли четырьме управляемыми авиаснарядами — погибла женщина, повреждены как минимум 11 мноэтажек и 11 частных домов.

Под огонь попал центр поселка Дробышево Лиманской громады — ранен 1 человек.

В Запорожье обстреляли частный сектор, ранены два человека, написал глава местной обладминистрации Иван Федоров.



Обновлено в 20:55. Добавлены данные о пострадавших в Купянске и Харьковском районе.