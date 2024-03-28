Больше 10 тысяч беларусов обратились за международной защитой в Польше с 2020 года

С 9 августа 2020 года по 29 февраля 2024 года за международной защитой в Польше обратился 10 161 беларус, пишет Reform со ссылкой на отчет Управления по делам иностранцев Польши.

В 2021-2024 годах глава Управления по делам иностранцев вынес 8 336 решений по международной защите в отношении беларусов, из них 8 042 — положительные.

По данным на 29 февраля этого года, в Польше рассматриваются 1 607 дел о предоставлении международной защиты гражданам Беларуси.

Всего 124 438 беларусам выдан документ, дающий право на пребывание в Польше. Это более чем в 4 раза больше, чем в августе 2020 года, отмечает издание.

Большинство беларусов — больше 74 тысяч — живет в Польше по разрешению на временное проживание. Почти у 41 тысячи беларусов есть постоянный вид на жительство.

Подавляющее большинство беларусов (61%) получают разрешение на временное проживание в связи с работой. Реже — в связи с воссоединением семьи (11%) или c другими обстоятельствами (25%), и 3% — в связи с получением образования.

Большинство беларусов Польши проживает в Мазовецком воеводстве (41 800) и Подляшском воеводстве (14 000). Кроме того, достаточно большое количество граждан в Поморском (10 тысяч), Великопольском (9 тысяч), Нижнесилезском и Малопольском (почти 9 тысяч) воеводствах.