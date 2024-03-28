Силовики задержали мужчину, который «написал в бот Буданова»

Силовики отчитались о задержании жителя Минской области, который «связался с ботом Буданова». Видео с ним опубликовал провластный телеграм-канал «Книга ГУ"БАЗА»».

На милицейском видео мужчина говорит, что «поддерживает Украину в их борьбе против русских». Мужчина говорит, что в 2023 году пытался нелегально перейти границу Беларуси и Украины, чтобы вступить в ВСУ «убивать русских».

В 2024 году он написал в «бот Буданова» — речь идет о Кирилле Буданове, начальнике Главного управления разведки Украины — чтобы снова перейти границу. По его словам, ему предложили «устроить теракт» — подорвать административное здание или железнодорожное полотно.

Он предложил подолжить взрывчатку под полотно и пустить под откос товарный поезд.

«Так как взрывного устройства у меня нет, он сказал, что сделает закладку и назовет место. Короче, я сцыканул, удалил телеграм и тот аккаунт. Однако попытки пересечь границу я не оставил», — говорит мужчина.

После этого он «связался с польским посольством» и предлагал им предоставить коридор, чтобы он попал в Украину. Ему отказали, вскоре он был задержан.

В видео показано переписка с ботом. В сообщениях из «бота Буданова» используется беларуская буква «ў», которой нет в украинском алфавите. «В Беларуси» в сообщениях написано как «в Бїлорусїї», хотя правильной формой будет «у Білорусі».