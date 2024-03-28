Гомельскую велоактивистку Светлану Король приговорили к 1,5 годам колонии

Гомельский областной суд назначил 1,5 года колонии велоактивистке Светлане Король, пишет «Гомельская вясна».

Ее обвиняли в клевете на Александра Лукашенко и разжигании вражды (статьи 367 и 130 УК).

Светлана Король — пенсионерка, председательница областного общественного объединения «ВелоГомель». Раньше Король работала педагогом-организатором. В 2020 году женщина присоединилась к Гомельской Координационной Раде.



«Требования стандартные: освобождение политических заключенных, честные перевыборы, расследование всех случаев превышения служебных полномочий. Гомельский областной исполнительный комитет отказался от диалога с нами, ссылаясь на то, что мы не являемся зарегистрированной структурой», — описывала активистка работу областной Рады в интервью «Московскому комсомольцу».