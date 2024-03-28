СК завел уголовное дело против брестчанки, которая писала «негативные комментарии» в канале беларусов Лодзи

СК возбудил уголовное дело об оскорблении Лукашенко и милиционеров (статьи 368 и 369 УК) против 44-летней брестчанки, уехавшей из Беларуси. Об этом рассказывает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

В пресс-релизе отчитались о том, что управление собственной безопасности установило личность телеграм-пользователя с ником Albino, который писал «оскорбительные и клеветнические» комментарии о милиции и Александре Лукашенко в канале беларусов Лодзи. Им оказалась 44-летняя брестчанка, которая уехала из Беларуси осенью 2020 года.