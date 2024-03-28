Бобруйчанин чуть не сжег дом бывшей девушки «из ревности и обиды»; на него завели уголовное дело

СК завел на 60-летнего бобруйчанина дело о покушении на уничтожение имущества (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 218 УК), пишет пресс-служба ведомства. Мужчина «из ревности и обиды» чуть не сжег дом, в котором его бывшая девушка жила со своим бывшим мужем.

14 марта в МЧС обратились из-за возгорания котельной в частном доме, огонь потушили. Хозяин дома рассказал следователю, что разговаривал по телефону и услышал подозрительный шум в котельной. Он увидел, что возле котла, где горел огонь, стоял газовый баллон с открытым вентилем.

По записям камер наблюдения нашли человека, оставившего открытый газовый баллон у огня. Им оказался бывший парень экс-супруги хозяина дома. На допросе бобруйчанин рассказал, что перелез через забор, чтобы посмотреть на возлюбленную и в нем «взыграла ревность».