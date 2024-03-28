Население Беларуси за год сократилось на 44 639 человек

По данным «Белстат», население Беларуси на 1 января 2024 года составляет 9 155 978 человек. Это на 44 639 человек меньше, чем по данным на 1 января прошлого года.

При этом 7 918 285 человек живут в городах — за год их стало на 14 120 меньше. Сельское население сократилось на 30 519 человек. Самое большое количество горожан (после Минска) в Гомельской области — их больше миллиона. Больше всего сельчан живет в Минской области.

По данным на 1 января 2024 года в Минске проживает 1 992 862 человека — это на 2 609 человек меньше, чем на 1 января прошлого года.

Больше всего численность населения сократилась в Витебской области — на 10 037 человек, меньше всего — в Минской (на 1732 человека).



За три года (с 2020 по 2023) население Беларуси уменьшилось на 193 667 человек.



Информация о численности населения приводятся по людям, проживающим в Беларуси один год и больше.