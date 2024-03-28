С 1 апреля телеграм‑пользователи из Беларуси, Украины и России смогут ограничить круг лиц, которые могут отправлять им сообщения

C 1 апреля пользователи Telegram из Беларуси, Украины и России смогут ограничивать круг лиц, которые могут присылать им личные сообщения. Об этом в своем канале написал основатель мессенджера Павел Дуров.

Как пишет Дуров, такая мера вводится из-за жалоб от русскоязычных пользователей. 4 дня назад незнакомцы стали присылать им сообщения с призывами к терактам.

«В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», — отмечает Дуров.

Основатель Telegram пишет, что его команда внедряет решения на основе искусственного интеллекта для «еще более эффективной фильтрации подобного спама».