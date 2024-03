Глава католической церкви в Беларуси Иосиф Станевский в молитве упомянул священников, которые находятся в заключении. На это обратил внимание телеграм-канал «Хрысціянская візія».

«За тых, хто з намі лучыцца духоўна. Святароў, якія не змаглі прыехаць з-за хваробы, за святароў, якія ў вязніцы, у зняволенні. За ўсіх нас, і тых, якія шукаюць шчасція ў свеце», — сказал архиепископ.

🎥 Глава беларуской католической церкви помолился за священников в заключенииhttps://t.co/aNcCkSmpeX pic.twitter.com/OYDSV1wY8s — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) March 28, 2024

Иосиф Станевский стал главой Римско-католической церкви в Беларуси в сентябре 2021 года. До Станевского эту должность занимал Тадеуш Кондрусевич, который ушел в отставку в начале января.

В 2023 году арестовали 10 католических священников. Трое из них на конец года оставались в заключении, говорится в докладе организации Aid to the Church in Need. Больше чем в Беларуси священников преследовали в Никарагуа. Там в 2023 году в тюрьму попали 46 человек.

В марте 2024 года работника Кафедрального костела Владислава Белодеда приговорили к трем годам колонии. Его судили по 4 статьям: разжигание розни (часть 1статьи 130 УК), распространение и изготовление порнографии (часть 1 статьи 343 УК), оскорбление Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и оскорбление представителя власти (статья 369 УК).

Католического священника Геннадия Аккалатовича обвиняют в измене государству (статья 356 УК).