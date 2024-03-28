Суд признал «экстремистской» статью о смерти Алеся Пушкина в немецкой газете

Суд Центрального района Минска признал «экстремистскими материалами» две статьи немецкой газеты Die Tageszeitung — «Наш Пушкин» о смерти политзаключенного Алеся Пушкина и «"Братский народ" как пушечное мясо» о том, будет ли Александр Лукашенко вводить войска в Украину. Это следует из обновленного списка на сайте Миниформа.

В «экстремистский» перечень попал ряд телеграм-каналов и чатов: «Беларусы Брытанii», «Тутэйшы Шляхцiч», «Filiżanka», «НУЛЕВЫЕ+», «Янгмаша’s Bizarre Adventure», «Belarus Women’s Foundation», «Baranki Punx».

«Экстремистскими материалами» признали инстаграм-страницы belarus_in_america, razam.bremen, hrystyna_kafka, ютуб-канал «Слухай сюда», страницу «БХД-Беларуская Хрысцiанская Дэмакратыя» в «Одноклассниках» и тикток-аккаунты: «Belarusian volunteers», «дзякую Богу што не маскаль», «Volnyruh», «Вольныя паштоўкі», «bel.info.today24», «Два погляды», «Сергей», «НАУ Беларусь».