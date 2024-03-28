В аннексированном Севастополе в море упал военный самолет

В море вблизи аннексированного Севастополя упал военный самолет, сообщил в телеграме назначенный Россией губернатор Михаил Развожаев.

«Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает», — написал он.

Ранее видео падающего самолета публиковали местные паблики, в частности «Крымский ветер». По информации анонимного телеграм-канала 112, сбит истребитель Су-35. По данным телеграм-канала Fighterbomber, речь идет об истребителе Су-27.

