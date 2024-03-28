«Яндекс Музыка» заблокировала песню «Можно я с тобой» беларуского музыканта AP$ENT по требованию Роскомнадзора, сообщает издание «Ведомости».

Корреспондент издания заметил, что при переходе на песню появляется уведомление, что страница «недоступна по требованию Роскомнадзора».

Представитель сервиса рассказал, что «Яндекс музыка» 27 марта получила от Роскомнадзора требование об ограничении доступа к странице артиста. Они обратились в РКН и российскую Генпрокуратуру за разъяснениями причин.

Страница AP$ENT в ближайшее время будет заблокирована и в «МТС музыке», рассказал собеседник в этом сервисе изданию.

Могилевский музыкант Арсений Кисляк (AP$ENT) в 2022 году записал песню «Можно я с тобой», которая рассказывает историю о вынужденной эмиграции. Спустя полтора года трек завирусился в тиктоке: под него снимают милые видео с котами и собаками, набирающие миллионы просмотров, а на Spotify у песни уже более 3 миллионов прослушиваний.