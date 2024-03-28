Гродненец стрелял по шумной компании из пневматической винтовки; на него завели уголовное дело

СК завел уголовное дело против 41-летнего гродненца, который стрелял по шумной компании из пневматики, пишет пресс-служба ведомства. Мужчину обвиняют в особо злостном хулиганстве (часть 3 статьи 339 УК) и подстрекательстве к даче ложных показаний (часть 5 статьи 16, часть 2 статьи 401 УК).

30 сентября прошлого года в милицию обратился гродненец — ему выстрелили в шею из пневматического ружья. Стрелявшим оказался 41-летний житель соседнего дома.

Мужчина вышел на балкон покурить, и ему не понравилось, что компания молодых людей, которая сидела рядом с домом, громко разговаривала. Он рассказал, что в тот вечер выпил, начал стрелять по шумной компании из пневматической винтовки и после нескольких выстрелов пошел спать. Гродненец добавил, что на следующий день выбросил винтовку в реку. Позже оказалось, что винтовку он спрятал в гараже знакомого, который об этом не знал.

Потом и мужчина изменил показания — сказал следователям, что с балкона стреляла его девушка. Как пишет СК, он уговорил партнерку взять вину на себя, показания против нее согласились дать и друзья подозреваемого. Пресс-служба пишет, что в итоге следствию удалось доказать вину гродненца.

