В Браславе силовики задержали двух мужчин, которые «вынашивали намерения в применении насилия» к пограничнику

28 марта в Браславе пограничники и сотрудники ОМОН задержали двух беларусов, сообщает телеграм-канал Госпогранкомитета. Против них возбуждены дела по статье об угрозе насилию в отношении должностного лица (часть 1 статьи 366 УК).

При задержании мужчин открывали огонь. Одного из них при задержании положили на землю, один из омоновцев придавил его голову коленом, другой стоял на его левой ноге

По сообщению пресс-службы, они «вынашивали намерения в применении насилия» в отношении пограничника, который участвовал в расследовании уголовного дела против мужчин.

До этого мужчины находились под подпиской о невыезде. В чем их подозревали неизвестно.