Минчанка перевела больше 70 000 рублей мошеннику, который представился следователем и позвонил ей по видео

Минчанка перевела больше 70 тысяч рублей мошеннику, который представился следователем. Об этом пишет пресс-служба МВД.

Мошенник позвонил женщине в мессенджере и рассказал, что на ее имя пытаются взять кредиты в двух банках. В ролике пресс-службы МВД потерпевшая рассказывает, что «следователь» запугивал ее уголовными статьями и попросил сотрудничать в «расследовании дела».

Он сказал минчанке, что ей нужно самой взять кредиты, «обезопасить» деньги. Минчанка взяла кредиты и перевела деньги на указанный мошенником счет.

СК возбудил уголовное дело о мошенничестве.