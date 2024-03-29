Силовики задержали гомельчанку за «циничные» комментарии о теракте в «Крокус Сити Холле»

Силовики задержали гомельчанку, которая писала «циничные» комментарии о погибших в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет провластный телеграм-канал «Ближе к звездам. Гомель».



В милицейском видео женщина говорит, что в чате Nexta Live «глумилась над россиянами, над событиями, которые произошли в "Крокус Сити"».

В посте говорится, что задержанная распространяла «экстремистские» материалы, содействовала «экстремистской» деятельности и разжигала вражду. По словам авторов канала, против гомельчанки завели ряд уголовных дел.

