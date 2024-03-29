СК начал «спецпроизводство» против активиста Александра Киркевича и председателя партии БНФ Вадима Саранчукова

СК начал заочные уголовные дела против активиста Александра Киркевича и председателя партии БНФ Вадима Саранчукова, пишет телеграм-канал «спецпроизводства».

Обоих активистов обвиняют в содействии экстремистской деятельности (часть 1 и часть 2 статьи 361-4 УК).

Александр Киркевич — публицист, историк, автор исторического видеопроекта «Сармат» и бывший зампредседателя «Молодого Фронта». Он участвовал в послевыборной акции протеста в 2010 году, был осужден на 4 года колонии по статье об участии в массовых беспорядках и после освобожден по помилованию.



Вадим Саранчуков — гродненский активист, председатель Гродненской городской организации БНФ. С 2022 года — исполняющий обязаннности председателя партии.

Процедура «специального производства» появилась в 2022 году — она позволяет заводить заочное дело и проводить суды без обвиняемого. Ее могут назначить, если беларуса обвиняют в преступлениях против государства, массовых беспорядках, актах терроризма, приведении в негодность путей сообщения и еще по нескольким статьям.