Житель Могилевского района оскорбил участковую и схватил ее за форму; против него завели уголовное дело

Житель Могилевского района оскорбил участковую и схватил ее за форму. Против мужчины завели дело об оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и угрозе ему насилием (статья 364 УК), пишет пресс-служба МВД.

9 марта участковая Могилевского РОВД проводила профилактическую беседу в деревне Никитиничи. К ней подбежал пьяный 27-летний сельчанин, начал оскорблять, угрожал насилием, а потом схватил за форму. Позже мужчину задержали и поместили под стражу.

Пресс-служба ведомства пишет, что с начала года в Могилевской области завели 16 уголовных дел о насилии в отношении сотрудников милиции.